Британские медики назвали породы кошек, которые помогают лечить людей. Свойства фелинотерапии можно применять при борьбе с различными заболеваниями, в том числе гипертонией, онкологией, неврозами.

Ученые провели наблюдение за владельцами кошек и сравнили их с теми людьми, которые не заводят никаких питомцев. Выяснилось, что обладатели хвостатых друзей меньше подвержены простудным заболеваниям, патологиям нервной и сердечно-сосудистой систем. По мнению специалистов, кошки способны генерировать магнитное поле, не менее сильное, чем современные медицинские аппараты.

Эксперты проанализировали влияние определенных пород на здоровье хозяев. Был отмечен положительный эффект каждого представителя этого животного. Со стрессом лучше всего справляются бирманские, персидские и шиншиллы. Сиамские коты обладают способностью отчищать пространство от болезнетворных микроорганизмов. Для людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы, лучше всего подойдут питомцы со средней длиной шерсти. Американский бобтейл и абиссинские кошки являются идеальным вариантом для этой группы. Короткошерстые и лысые любимцы хорошо уживутся с теми, кто имеет патологии пищеварительной и выделительной систем.

Медики предупредили, что эффект фелинотерапии не заменяет лечение, назначенное специалистом. Шерсть котов может провоцировать развитие аллергии, потому лучше проконсультироваться с лечащим врачом перед тем как завести питомца.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции. Турецкое вторжение в Ливию теперь отделяет последний шаг — согласие парламента на интервенцию. При этом Эрдоган сделал слишком много однозначных заявлений, чтобы в последний момент «сдать назад». Это будет потеря лица, […]