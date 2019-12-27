После развода с Татьяной Булановой Владислав Радимов встретил новую любовь

Известная отечественная эстрадная исполнительница Татьяна Буланова около трёх лет назад развелась со вторым супругом, футболистом и тренером Владиславом Радимовым. Недавно бывший муж певицы рассказал, что встретил новую любовь и счастлив, но личность избранницы раскрывать публично не планирует.

В браке Татьяна Буланова и Владислав Радимов прожили больше 10 лет, но в 2016 году рассказали о расставании, так и не озвучив причину решения. Единственное, о чём пояснила певица, что инициатива исходила от неё. После развода пара ещё некоторое время жила в одной квартире, так как в своёй тренер делал ремонт. Сейчас Буланова сама воспитывает сына Никиту, а недавно пояснила о появившемся возлюбленном – воспитанном, интеллигентном, с чувством юмора и другими положительными качествами. При этом ни имя, ни даже род деятельности избранника Булановой так и не были озвучены.



Владислав Радимов, как оказалось, тоже сейчас не одинок. Он встретил новую любовь, говоря, что с этой девушкой чувствует себя комфортно и счастлив, а вот делиться подробностями категорически отказался. Футболист уверен, что «счастье любит тишину», поэтому о личной жизни рассказывать не намерен. При этом он заметил, что благодарен Булановой за сына и решение о расставании, так как благодаря ему смог найти «настоящую любовь».

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