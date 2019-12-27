«Озверевшие недоумки»: Поклонская в шоке от жуткого нападения

Двое журналистов из команды «Шарий.net» пострадали в Киеве во время освещения суда по делу об убийстве Павла Шеремета. «Националисты толпой напали на ребят, пинали ногами и облили мочой», – рассказала Наталья Поклонская о произошедшем. Она добавила, что на этом радикалы не остановились и пригрозили облить работников СМИ кислотой.

«Массовое нападение на журналистов – настоящий беспредел», – цитирует «Царьград» депутата. Она отметила, что нет разницы, в каком уголке мира происходит подобное. «Такие преступления нельзя оставлять безнаказанными», – уверена Наталья Поклонская. По ее словам, подобные эпизоды – это только начало.

«Почувствовав вседозволенность и безнаказанность, эти озверевшие недоумки устроят новые расправы», – предупредила Наталья Поклонская.

Самое пристальное внимание на происходящее стоит обратить европейцам. Дело в том, считает депутат, что границами Украины радикалы не удовлетворятся. «Вчера они сжигали людей в Одессе. Сегодня в Киеве угрожают журналистам. А завтра эта чума приедет в Европу», – предупредила она.

Напомним, убийство журналиста Павла Шеремета расследуется с 2016 года. Утром 20 июля он погиб при взрыве автомобиля. Согласно последним данным, к покушению могут быть причастны силовики, принимавшие участие в силовой операции против жителей Донбасса. Из-за этого, опасаются некоторые, дело могут попытаться спустить на тормозах.

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