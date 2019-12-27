РУСАДА отправило WADA письмо о несогласии с санкциями в отношении России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило письмо Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о несогласии с решениями в отношении российских спортсменов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса. «Решение отправлено. К пакету документов также приложил письмо с собственной позицией по данному вопросу», — заявил он.

9 декабря Исполнительный комитет WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Теперь в течение 4 лет РФ не имеет права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России запретят посещать международные спортивные мероприятия.

Однако спортсмены из России смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио и на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

Владимир Путин заявил, что решение WADA по РУСАДА, скорее всего, носит политический оттенок.

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