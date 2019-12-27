Украина взыскала первый штраф в $5,8 тысячи за перелет над Крымом

27.12.2019, 12:57, Новости дня

Украина взыскала $5,8 тысяч в счет первого штрафа с казахстанской авиакомпании за перелет над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны со ссылкой на Госавиаслужбу.

Как сообщает Госавиаслужба Украины, самолет «Авиакомпании Euro-Asia Air» 8 августа выполнил полет над Крымом. 7 ноября служба выписала компании постановление о штрафе.

«В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства», — говорится в сообщении.

Украина запретила полеты над Крымом в марте 2014 года после аннексии полуострова Россией.

Госавиаслужба Украины насчитала более 200 тысяч нарушений запрета. Сумма штрафов за нарушение российскими авиакомпаниями достигла 13 млрд гривен — это более $56 млн.



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