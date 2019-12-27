Обнажившая грудь Шейк приспустила трусики на пляже

33-летняя Ирина Шейк обладательница потрясающей фигуры. По
словам модели, стройностью она обязана хорошим генам и регулярным тренировкам.
Ирина занимается боксом и пилатесом с персональным тренером.
«Когда я просыпаюсь утром и у меня плохое настроение, я иду в спортзал и
вымещаю злость на боксе», – говорит Ирина. Звезда также обожает
кардиотренировки, поэтому часто выходит на утренние пробежки.
А вот в диеты Ирина Шейк не верит. Модель старается
придерживаться правильного питания. Ее рацион в основном состоит из рыбы,
курицы и салатов. Два раза в неделю знаменитость позволяет себе «жульничать» —
ест то, что хочется, например, сладости и фастфуд, правда вкусности она
позволяет себе только в первую половину дня.
«Но зато пью очень много воды и зеленого чая. Это полезно
для твоей кожи. Нужно есть много зелени и пить свежевыжатые соки. Также нельзя
пить много кофе», – делится секретами Ирина Шейк.
Результатами тренировок модель часто делится в личном «Инстаграм».
Так, например, накануне она опубликовала фото с пляжа.
Ирина Шейк позирует топлес, прикрыв пышный бюст рукой. Чтобы
добавить снимку пикантности она немного приспустила трусики.
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«Шикарная 💖💖💖💖», «Жизнь моя!❤️❤️❤️», «Красотка богиня супер
шикарная принцесса», «Богиня же, ну 😍», «Шикарная модель. 💕Действительно натуральная красавица», «Иришка моя 😍», «Красавица наша 🤗😘😘😘», – писали поклонники Ирины Шейк.
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