Обнажившая грудь Шейк приспустила трусики на пляже

33-летняя Ирина Шейк обладательница потрясающей фигуры. По

словам модели, стройностью она обязана хорошим генам и регулярным тренировкам.

Ирина занимается боксом и пилатесом с персональным тренером.

«Когда я просыпаюсь утром и у меня плохое настроение, я иду в спортзал и

вымещаю злость на боксе», – говорит Ирина. Звезда также обожает

кардиотренировки, поэтому часто выходит на утренние пробежки.

А вот в диеты Ирина Шейк не верит. Модель старается

придерживаться правильного питания. Ее рацион в основном состоит из рыбы,

курицы и салатов. Два раза в неделю знаменитость позволяет себе «жульничать» —

ест то, что хочется, например, сладости и фастфуд, правда вкусности она

позволяет себе только в первую половину дня.

«Но зато пью очень много воды и зеленого чая. Это полезно

для твоей кожи. Нужно есть много зелени и пить свежевыжатые соки. Также нельзя

пить много кофе», – делится секретами Ирина Шейк.

Результатами тренировок модель часто делится в личном «Инстаграм».

Так, например, накануне она опубликовала фото с пляжа.

Ирина Шейк позирует топлес, прикрыв пышный бюст рукой. Чтобы

добавить снимку пикантности она немного приспустила трусики.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk) 26 Дек 2019 в 5:46 PST

«Шикарная 💖💖💖💖», «Жизнь моя!❤️❤️❤️», «Красотка богиня супер

шикарная принцесса», «Богиня же, ну 😍», «Шикарная модель. 💕Действительно натуральная красавица», «Иришка моя 😍», «Красавица наша 🤗😘😘😘», – писали поклонники Ирины Шейк.

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