В гробу с закрытой крышкой: близкие хотят похоронить Волчек по еврейским обычаям

Галина Беровна (Борисовной она стала уже во взрослом возрасте, будучи звездой) Волчек никогда не скрывала своих иудейских корней. Ее мать – сценарист Вера Исааковна Маймина. А отец – режиссер и оператора Бер Израилевич Волчек, подаривший нам фильмы «Пышка», «Ленин в Октябре» и «Мечта».

«Ни еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – вздыхала Галина Волчек. – Воспитывала меня, русская няня, я слышала от нее слова: троица, красная горка и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто никогда не делал. Я ни разу не заходила в синагогу, не знала той культуры, которую представлял Михоэлс – его убили, когда мне было 15 лет. Но я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения, поскольку у меня даже и в мыслях такого не было, какая бы на улице ни стояла в этом смысле погода».

Именно поэтому близкие певицы говорят, что было бы правильно пригласить на панихиду в «Современник» раввина, чтобы он прочел над гробом легендарной актрисы и режиссера традиционную поминальную молитву «Кадиш». На похоронах Иосифа Кобзона, кстати, «Кадиш» читал его сын Андрей, при этом присутствовали все раввины столицы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт тогда напоминал: «В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба), но все равно в саване и с закрытым лицом». Вероятно, и теперь семье будет дана рекомендация не открывать гроб с Галиной Волчек во время церемонии прощания в «Современнике» 29 декабря.

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