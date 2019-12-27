«Аж волосы побелели»: кардинально изменившаяся Клюкина ошарашила народ

В кадре девушка позирует в серой стильной куртке и ярко-розовой шапке. Для снимка знаменитость выбрала неброский макияж, подчеркнув длинные ресницы и сделав акцент на ярких бровях. Губы же она накрасила нюдовой розовой помадой. Однако самой примечательной деталью фото стали ее волосы. Если раньше Дарья была шатенкой, то теперь же перекрасилась в платиновую блондинку.
«Масштаб сегодняшнего конкурса даже меня шокирует)) Да так сильно, что аж волосы побелели. На этот раз шансы велики у каждого» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Клюкина на личной странице в социальной сети «Инстаграм». Текст она дополнила забавным смайликом в виде смеющейся до слез мордашки.
Впрочем, поклонники куда больше обратили внимание не на сам розыгрыш, а на изменения во внешности любимой знаменитости. Многие были ошарашены такой сменой образа, однако большинство отметило, что Дарье вполне себе идет новый имидж.
«Как идет блонд тебе, Даша 😍», «Вау вау вау !!! Очень красиво!!! 👏👏👏👍👍», »
Очень хорошо с таким цветом 😍😍🔥», »
На Ханну похожа стала», «Дашуль, поставь эту фотку на аватарку😍😍😍, оч классная😍🔥❤️», »
Даша, просто огнище», «Вааууууу!!!😍», – высказались восхищенные комментаторы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Я никогда не скрывала, что немного исправила то, что недодала мне природа – увеличила грудь с первого до четвертого размера, – призналась Алена. – Делала это в дорогой швейцарской клинике, отдала 20 тыс евро. Но тогда, конечно, и представить не могла того ужаса, в который превратится моя жизнь» «В этом году компания-производитель грудных имплантов заявила, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Чтобы видели, церковь не спит / 26 декабря
- Джиджи Хадид встретилась с бездомными в рамках благотворительного визита в Сенегал / 12 декабря
- Мнение: Плюсы и минусы эсминцев Zumwalt / 25 ноября
- Год вертухая / 20 декабря
- Тарасов подрался с беременной женой при дочери / 10 декабря
- Умерла заслуженная артистка России / 13 декабря
- Медики: Аэробные упражнения предотвращают истощение организма у пациентов с раком / 17 декабря
- Ученые назвали пять добавок для похудения, которые не приводят к результату / 8 декабря