«Аж волосы побелели»: кардинально изменившаяся Клюкина ошарашила народ

В кадре девушка позирует в серой стильной куртке и ярко-розовой шапке. Для снимка знаменитость выбрала неброский макияж, подчеркнув длинные ресницы и сделав акцент на ярких бровях. Губы же она накрасила нюдовой розовой помадой. Однако самой примечательной деталью фото стали ее волосы. Если раньше Дарья была шатенкой, то теперь же перекрасилась в платиновую блондинку.

«Масштаб сегодняшнего конкурса даже меня шокирует)) Да так сильно, что аж волосы побелели. На этот раз шансы велики у каждого» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Клюкина на личной странице в социальной сети «Инстаграм». Текст она дополнила забавным смайликом в виде смеющейся до слез мордашки.

Впрочем, поклонники куда больше обратили внимание не на сам розыгрыш, а на изменения во внешности любимой знаменитости. Многие были ошарашены такой сменой образа, однако большинство отметило, что Дарье вполне себе идет новый имидж.

«Как идет блонд тебе, Даша 😍», «Вау вау вау !!! Очень красиво!!! 👏👏👏👍👍», »

Очень хорошо с таким цветом 😍😍🔥», »

На Ханну похожа стала», «Дашуль, поставь эту фотку на аватарку😍😍😍, оч классная😍🔥❤️», »

Даша, просто огнище», «Вааууууу!!!😍», – высказались восхищенные комментаторы.

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Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 26 Дек 2019 в 5:45 PST

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