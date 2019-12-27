Почему Елизавета II не навестила принца Филиппа в больнице: ответ на критику

За несколько дней до Рождества принц Филипп лег в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне. Туда он приехал сам, и это обстоятельство сразу пресекло все возможные слухи о его критическом состоянии. В больнице Филипп провел четыре ночи, и за все это время его ни разу не навестили родственники. Больше всего критики в СМИ и социальных сетях обрушилось на саму королеву Елизавету, которая отдыхала в Сандрингеме в то время, как ее супруг проходил лечение. Но на самом деле, то, что очень естественно для обычной, среднестатистической семьи, может быть неприемлемо для семьи монаршей. Королевский эксперт Виктория Арбитер разъяснила поступок Ее Величества на своей странице в Twitter.

Начитавшись ужасных комментариев на тему отсутствия Елизаветы II в больнице, где проходил лечение герцог Эдинбургский, я захотела внести немного ясности в эту ситуацию. Обычно члены королевской семьи не навещают друг друга в больнице. Конечно, бывают и исключения, но в этой традиции есть логика, а не отсутствие сострадания. Если бы королева решила навестить своего супруга в больнице, представьте себе, какие меры безопасности должны быть предприняты в связи с этим! А это принесет большой стресс как пациентам, проходящим там серьезное лечение, так и их семьям — а он им совершенно ни к чему. К тому же, сам Филипп ужасно не любит суеты любого рода, и он бы первый настоял на том, чтобы и сама королева, и их дети, внуки продолжали вести обычную жизнь. Они не ужасные люди, а лишь семья, каждое действие которой тщательно анализируется и критикуется. Давайте перестанем кидать камни в других и лучше выразим сочувствие, особенно в это рождественское время.

Королева Елизавета в Сандрингеме Принц Филипп после выхода из больницы

Напомним, принц Филипп попал в госпиталь на прошлой неделе, и ожидалось, что он не сможет отправиться с королевой в их зимнее поместье Сандрингем на Рождество. К счастью для всей семьи, на пятый день пребывания в больнице принца Филиппа выписали: на новых фото папарацци, опубликованных во вторник, супруг королевы Елизаветы II, одетый в брючный костюм и галстук, покидает госпиталь и садится на пассажирское сиденье Range Rover. После этого он отправился в Сандрингем, где провел праздники в соответствии со всеми традициями.

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Последнее: За несколько дней до Рождества принц Филипп лег в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне. Туда он приехал сам, и это обстоятельство сразу пресекло все возможные слухи о его критическом состоянии. В больнице Филипп провел четыре ночи, и за все это время его ни разу не навестили родственники. Больше всего критики в СМИ и […]