Невозможное возможно: Ким Кардашьян представила новый рождественский портрет без «фотошопа»

На этой неделе Ким Кардашьян представила первую рождественскую открытку своей семьи полным составом. Для того, чтобы кадр увидел свет, ей пришлось немало потрудиться: сначала выслушать капризы старшей дочери Норт, которая отказалась сниматься со всеми вместе, потом уговорить фотографа «поколдовать» над снимком и с помощью графического редактора «усадить» Норт с другой картинки на их семейный портрет. Веселую историю о том, как проходила фотосессия, она рассказала в интервью Эллен Деджеренес.

Задумав провести новую праздничную съемку, Ким не стала уговаривать детей сидеть смирно и улыбаться на камеру. В итоге новая рождественская галерея получилась живая и веселая: на кадрах дети крутятся и дурачатся, а сама Ким выглядит счастливой и расслабленной.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Шестилетняя Норт позирует на фото с макияжем на лице и накрашенными ногтями. Как известно, сестры Кардашьян не препятствуют желанию своих детей поиграть во взрослых, залезть в мамину косметичку и гардероб. Так, старшая сестра Ким — Кортни — однажды рассказывала, что даже своего сына приучает к бьюти-ритуалам, а младшая Кайли уже откладывает сумочки из своей дизайнерской коллекции для двухлетней дочери.

Новые кадры, как и первая семейная открытка, сделаны в доме пары в Хидден Хилс. Узнать белоснежную лестницу на фото нетрудно после того, как Ким показала свое жилье в видеоинтервью «73 Questions With» журналу Vogue, пригласив репортера с камерой прямо к себе домой. Раньше увидеть особняк звезды, в котором она живет с Канье и их четырьмя детьми, можно было лишь эпизодично, на ее снимках в Instagram.

Дом расположен в престижном районе Лос-Анджелеса, Хидден Хилс. Особняк занимает около полутора гектаров земли, а рядом есть несколько строений для проживания гостей, бассейн, терраса и частный виноградник. Пара приобрела дом еще в 2014 году, но въехала в него лишь в 2017-м, завершив ремонт стоимостью 40 миллионов долларов. Интерьерами занимался один из самых известных дизайнеров современности — бельгиец Аксель Вервордт, который славится своими светлыми и просторными домами, наполненными множеством антикварных деталей. «Минималистично, как в монастыре», — шутя прокомментировала тогда убранство дома сама Ким.

Праздничный рождественский декор Ким решила также сделать в стиле минимализм. Комнаты украсили однотонные белые сооружения, лишь по форме отдаленно напоминающие деревья.

Мне нравится. Они такие причудливые, как в Вивилле, только белые (Whoville — вымышленный город, который фигурирует в книге «Гринч украл Рождество» — прим. ред.),

— рассказывала Ким.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми на семейной открытке, которую они опубликовали в канун Рождества

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