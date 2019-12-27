Daihatsu готовится представить в Токио прототип TAFT

Японская автомобилестроительная компания Daihatsu готовится к премьере прототипа TAFT. Презентация кей-кара с задатками кроссовера запланировано должна состояться в первой декаде января следующего года в рамках мотор-шоу в Токио.
Новинку от Daihatsu в будущем выпустят в серийное производство и, скорее всего, это произойдёт уже летом 2020 года. Переднеприводный представитель сегмента K-SUV под капотом оснастили двигателем, генерирующим мощность 64 л.с. Также известно, что агрегат прототипа TAFT работает в паре с МКПП. В салоне предусмотрена современная мультимедиа, многофункциональное рулевое колесо, качественная обшивка сидений и панелей.
Кстати, название для производителя не ново. Под таким «именем» в конце 1970-х – начале 1980-х годов уже выпускался внедорожник, который в итоге сняли с производства. О стоимости готовящейся к презентации новинки и более детальная информация об оснащении информация пока не сообщается.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Японская автомобилестроительная компания Daihatsu готовится к премьере прототипа TAFT. Презентация кей-кара с задатками кроссовера запланировано должна состояться в первой декаде января следующего года в рамках мотор-шоу в Токио. Новинку от Daihatsu в будущем выпустят в серийное производство и, скорее всего, это произойдёт уже летом 2020 года. Переднеприводный представитель сегмента K-SUV под капотом оснастили двигателем, генерирующим […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: «Восточная зона, Западная зона» / 30 ноября
- Иван Ургант о смерти Галины Волчек: «Великих и любимых становится всё меньше» / 26 декабря
- Мнение: Век сыра не видать! / 14 декабря
- Над челябинским метеоритом таинственно поднялся купол / 18 декабря
- Автодилеры прогнозируют увеличение стоимости авто на рынке РФ в следующем году / 10 декабря
- Отец Фриске просил Кобзона расправиться с Шепелевым / 22 декабря
- Леоа Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта / 24 декабря
- Лукашенко попал в нелепую ситуацию на встрече с Путиным / 20 декабря