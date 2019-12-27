Daihatsu готовится представить в Токио прототип TAFT

27.12.2019, 12:47, Разное

Японская автомобилестроительная компания Daihatsu готовится к премьере прототипа TAFT. Презентация кей-кара с задатками кроссовера запланировано должна состояться в первой декаде января следующего года в рамках мотор-шоу в Токио.
Новинку от Daihatsu в будущем выпустят в серийное производство и, скорее всего, это произойдёт уже летом 2020 года. Переднеприводный представитель сегмента K-SUV под капотом оснастили двигателем, генерирующим мощность 64 л.с. Также известно, что агрегат прототипа TAFT работает в паре с МКПП. В салоне предусмотрена современная мультимедиа, многофункциональное рулевое колесо, качественная обшивка сидений и панелей.

Кстати, название для производителя не ново. Под таким «именем» в конце 1970-х – начале 1980-х годов уже выпускался внедорожник, который в итоге сняли с производства. О стоимости готовящейся к презентации новинки и более детальная информация об оснащении информация пока не сообщается.



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Последнее: Японская автомобилестроительная компания Daihatsu готовится к премьере прототипа TAFT. Презентация кей-кара с задатками кроссовера запланировано должна состояться в первой декаде января следующего года в рамках мотор-шоу в Токио. Новинку от Daihatsu в будущем выпустят в серийное производство и, скорее всего, это произойдёт уже летом 2020 года. Переднеприводный представитель сегмента K-SUV под капотом оснастили двигателем, генерирующим […]

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