На северо-востоке Китая обнаружили огромный метеоритный кратер

Исследователи выявили в северо-восточной части Китая огромный метеоритный кратер. Глубина находки составляет около 150 метров, а диаметр воронки равен 1,85 километра.

Обнаруженное углубление, как считают ученые, было образовано порядка 145 – 66 миллионов лет назад. В это время, уверены специалисты, на поверхность планеты упал метеорит гигантских параметров. Место обнаружения древнего следа космического гостя находится в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Кратер в форме чаши расположился на юго-западе гор Малого Хингана, в настоящее время сохранилась только 66% его краев, около трети за прошедшие годы разрушено. Однако, по свидетельству специалистов, это хороший результат. Почти на всей площади углубления растут белые березы. Точная дата формирования объекта пока не называется, он образован в меловой коренной породе гранита. Интересно, что на дне кратера присутствуют озерные отложения, что говорит о существовании здесь водоема, пересохшего, по мнению ученых, порядка 10 тысяч лет назад.

Обнаружен объект был благодаря анализу изображений со спутника, всего на планете таким способом уже выявлено примерно 190 кратеров ударного типа. Открытие дает возможность расширить сведения об истории планеты и небесных тел. Также изучение обнаруженного следа падения метеорита поможет исследовать влияние аналогичных «гостей из космоса» на развитие Земли.

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