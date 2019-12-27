BMW подготавливает к запуску электрический седан i6 для конкуренции с Audi E-Tron GT и Porsche Taycan

27.12.2019, 12:47, Разное

Немецкий производитель средств передвижения BMW AG подготавливает к запуску автомобиль, который составит конкуренцию таким электрифицированным машинам, как Porsche Taycan и Audi E-Tron GT. Речь идёт об электрическом седане BMW i6.
Предварительно, выход этой автомодели состоится в 2024 году. Машину будет отличать стильность, ряд дизайнерских элементов разработчики позаимствуют у 8-Series Gran Coupe. Таким образом, BMW i6 окажется полноприводным 4-дверным купе. Его, скорее всего, оснастят парой электродвигателей: отдача установленного на передней оси мотора составит около 200 «лошадей», а второй агрегат станет вырабатывать мощности на 335 лошадиных сил.

BMW i6 предложат потребителям в двух исполнениях: с батареей мощностью в 90 кВт/ч и ходовым запасом на 560 километров в цикле WLTP и с более мощным аккумулятором в 120 кВт/ч (700 км).



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