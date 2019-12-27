В Петербурге неизвестные украли автомат с игрушками накануне Нового года

В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из магазина автомат с игрушками. Инцидент произошел во Фрунзенском районе.
Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Как передает FlashNord, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В настоящее время правоохранители разыскивают преступников.
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Последнее: В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из магазина автомат с игрушками. Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Как передает FlashNord, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В настоящее время правоохранители разыскивают преступников.
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