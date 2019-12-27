Кремль объяснил большие траты Москвы на Новый год

Высокие расходы Москвы на украшение города к Новому году и обустройство открытых катков в столичных парках объясняются соответствующим уровнем доходов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь правильное слово – пропорция. В пропорции этот субъект РФ очень много зарабатывает, субъект действительно богатый», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о публикации РБК, согласно которой в целом эти расходы столицы в нынешнем году превышают 1,5 млрд рублей.

Он добавил, что высокие доходы столица получает «в результате весьма успешной политики по развитию малого и среднего бизнеса, по развитию инфраструктуры и экономики в целом».

Песков напомнил, что город не потерял в доходах, а наоборот увеличил их после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как «Газпром», «Газпром нефть» и другие.





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