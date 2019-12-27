На Украине выбрали слово года

27.12.2019, 12:44, Новости дня

Неологизм «диджитализация», означающий цифровую трансформацию всех сфер жизни, признали на Украине словом 2019 года по версии словаря современного языка «Мислово».

На официальном сайте словаря указывается, что «термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом».

Неологизм «диджитализация» вошел в украинский язык несколько лет назад и является транслитерацией английского digitalization. Он означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Его популярности на Украине способствовала победа на выборах президента Владимира Зеленского, пообещавшего цифровизацию страны и уже создавшего министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что в 2019 году победило слово, не связанное с политикой, однако остальные слова из первой пятерки рейтинга отражают перипетии политической жизни страны: сокращение фамилии президента «Зе», «монобольшинство», «турборежим», «разведение» (войск в Донбассе).

Далее в рейтинге – словосочетание «красные линии» из лексикона оппонентов Зеленского и слово «пленные».



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