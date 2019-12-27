На Украине выбрали слово года

Неологизм «диджитализация», означающий цифровую трансформацию всех сфер жизни, признали на Украине словом 2019 года по версии словаря современного языка «Мислово».

На официальном сайте словаря указывается, что «термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом».

Неологизм «диджитализация» вошел в украинский язык несколько лет назад и является транслитерацией английского digitalization. Он означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Его популярности на Украине способствовала победа на выборах президента Владимира Зеленского, пообещавшего цифровизацию страны и уже создавшего министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что в 2019 году победило слово, не связанное с политикой, однако остальные слова из первой пятерки рейтинга отражают перипетии политической жизни страны: сокращение фамилии президента «Зе», «монобольшинство», «турборежим», «разведение» (войск в Донбассе).

Далее в рейтинге – словосочетание «красные линии» из лексикона оппонентов Зеленского и слово «пленные».





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