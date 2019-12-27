Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

27.12.2019, 12:37, Новости дня

Народную артистку СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова – на участке № 5, сообщил источник в мэрии.

«Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой», – сообщил источник ТАСС.

Как сообщил  актер Сергей Гармаш, прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек состоятся на Новодевичьем кладбище. В театре уточнили, что проститься с народной артисткой СССР в воскресенье можно будет с 10.00 до 13.00 на основной сцене.

Тем временем «Современник» еще закрыт, но поклонники уже начали приносить цветы в знак памяти Галины Волчек. Букеты оставляют на ступеньках театра, сотрудники от комментариев отказываются.

В фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов. В «Современник» приехал сын худрука Денис Евстигнеев с сопровождением, но от общения с также отказался.

Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни. Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Народную артистку СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова – на участке № 5, сообщил источник в мэрии. «Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой», – сообщил источник ТАСС. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика