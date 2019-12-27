СК: спецкора «Новой газеты» допросили в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т»

Следственный комитет РФ подтвердил задержание специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной. По информации ведомства, обыски и задержание журналистки проводились в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т».

«В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной), могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц. В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас, по данным СК, допрос журналистки завершается, после чего ее пообещали отпустить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



«Еноты» в клетке. Как участники событий в Крыму и на Донбассе потеряли кураторов, деньги и свободу

Сегодня рано утром в московскую квартиру к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края вместе с СОБРом. В этот момент в квартире находились двое малолетних детей.

Насколько известно редакции, следственные действия связаны с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды. При этом редакции все это время не было известно местонахождение Полухиной, к ней не мог доехать адвокат для участия в следственных действиях.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На всякий случай чиновники начали готовить отчеты об успешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать «слуг народа» большим нагоняем, который Путин им готовит, пишет портал Rusonline. «Косвенно это подтверждается еще и тем, что большая часть послания впервые пройдет в закрытом режиме», – отметили журналисты. По мнению телеграм-канала «Кремлевский безбашенник», предполагаемая социальная ориентированность послания Путина отвечает […]