Врачи обнаружили новое полезное свойство манго

Индийские врачи обнаружили новое полезное свойство плодов манго. Установлено, что экзотический для отечественного потребителя фрукт является мощным пребиотиком.

Индийские врачи обнаружили новое полезное свойство плодов манго. Установлено, что экзотический для отечественного потребителя фрукт является мощным пребиотиком. Целебными способностями обладают 12 сортов этого растения, а всего в тропических странах известны свыше 300 его видов. Крупнейшим экспортером Mangifera indica является Индия. Антиоксидантный эффект плодов обеспечивается благодаря наличию углеводов и фенолов.

Фрукт относится к калорийным продуктам, в 100 г содержится 60 калорий. Плоды по форме напоминают человеческое сердце, однако такое совпадение интересно не само по себе, так как благодаря витамину Е, а также селену, манго поддерживает хорошую работу сердца. Недавнее открытие помогло определить, что этот фрукт, являясь пребиотиком, помогает усваивать питательные вещества, стимулирует рост и активность бактерий пищеварительной системы— пробиотиков. Их часто путают из-за схожести названий. На самом деле пребиотики – это углевод, который является основой для пробиотиков. Действие пребиотиков начинается в толстом кишечнике. Они стимулируют рост и активность полезных живых микроорганизмов (пробиотиков).

Пребиотики также обеспечивают им устойчивость от вредных веществ. Компоненты, которые входят в состав пребиотических продуктов, а теперь к ним присоединились и плоды манго, полезны не только для больных диабетом и сердечников, но и тех, у кого обнаружены онкозаболевания. Таким образом, исследователи получили новые возможности использования фруктов.

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