Led Zeppelin представляет собственную коллекцию автомобилей Hot Wheels

Рокеры из Led Zeppelin представили собственную коллекцию автомобилей Hot Wheels. Приобрести любую из пять моделей Mix 1 можно будет в фирменных точках продаж.

Все версии авто, выполненные в масштабе 1:64, представляют различные этапы жизни и творчества легендарного коллектива. Пятерка моделей уже скоро поступит в специализированные магазины Hot Wheels. Каждый из представленных экземпляров отлит под давлением по специальной технологии. Они демонстрируют карьерные и личностные изменения в группе. Первый автомобиль Haulin ‘Gas создан в виде автобуса из серебра, окрашенного в черный цвет. Подобные туристические модели были популярны в конце 1960-х годов. Как известно, в одной из песен Led Zeppelin рассказывается о катастрофе автобуса.

Ещё один экземпляр коллекции Super Van воссоздает стиль Hot Wheels Real Riders, на модели можно увидеть розовую надпись с названием группы, оформленную с эффектом дымчатости. Причем на задней части автофургона видна надпись «коричневый бомбардировщик», а на туалетном столике содержится надпись LOTALUV, отсылающая к песне группы с названием Whole Lotta Love. Третье авто серии также выполнено в виде фургона, экземпляр белого цвета назвали «Боевым медиком», на ней также содержится ряд надписей психоделик-шрифтом, отсылкой к третьему альбому группы.

Четвертая новинка сделана полностью из золота — это минивэн Austin 1967 года выпуска. Модель посвящена безымянной пластинке Led Zeppelin. Панели транспортного средства содержат четыре символа, отображающих участников коллектива. Также обе стороны машины украшены изображениями города, представленного на обложке диска. Пятый экземпляр Hiway Hauler — типичный грузовой автомобиль с огромным флагом США. Он напоминает о североамериканском турне знаменитых рокеров в 1975-м. Кроме логотипа Swan Song с фирменным шрифтом группы тут есть названия городов, в которых тогда выступили Led Zeppelin.

Несмотря на то, что вся пятерка автомоделей составляет коллекцию, приобрести их можно будет по отдельности. Также не исключено, что далее рокеры запустят продолжение линейки. Также стоит отметить, что ранее Hot Wheels уже отметились выпуском брендов, посвященных музыкальным коллективам The Beatles и The Grateful Dead.

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