Не Галина Борисовна: вскрылось настоящее имя Волчек

Галина Волчек – чистокровная еврейка. Мать – сценарист Вера Исааковна Маймина. А отец – режиссер и оператора Бер Израилевич Волчек, подаривший нам фильмы «Пышка», «Ленин в Октябре» и «Мечта».

И вот тут начинается самое интересное. Мало кто знал, что Галиной Борисовной худрук «Современника» была далеко не всегда!

«Своих еврейских дедушек и бабушек я не знала, а вот папа своего еврейства никогда не скрывал, носил имя Бер Израйлевич, – призналась незадолго до смерти Волчек Свою Государственную премию (в области литературы, искусства и архитектуры за 1967 год за спектакль «Обыкновенная история» – Прим. ред.) я получала как Галина Беровна. А потом папа свое имя поменял, я, соответственно, поменяла отчество. Но при это я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения, поскольку у меня даже и в мыслях такого не было, какая бы на улице ни стояла в этом смысле погода».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

Напомним, что 86-летняя Галина Волчек 23 декабря была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу из-за быстротечной формы пневмонии. Она провела несколько дней в коме, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронят любимую многими поколениями Галину Волчек 29 декабря на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие ее друзья, коллеги и первый муж.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На всякий случай чиновники начали готовить отчеты об успешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать «слуг народа» большим нагоняем, который Путин им готовит, пишет портал Rusonline. «Косвенно это подтверждается еще и тем, что большая часть послания впервые пройдет в закрытом режиме», – отметили журналисты. По мнению телеграм-канала «Кремлевский безбашенник», предполагаемая социальная ориентированность послания Путина отвечает […]