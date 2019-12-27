Роспотребнадзор назвал бумажные купюры «рассадником инфекций»

Роспотребнадзор предупредил об опасности заражения гриппом от бумажных купюр. Специалисты уверены, что денежные банкноты являются «рассадником инфекций».

Вирус гриппа является очень распространенным в современном мире, с ним так или иначе сталкивается каждый человек. Его чрезвычайная изменяемость существенно осложняет борьбу с возбудителем. Каждый год организм может бороться с разными штаммами инфекции, что предполагает отсутствие антител в крови и, как следствие, человек заболевает.

В период сезонного роста заболеваемости важно соблюдать правила предосторожности. Стоит по возможности избегать мест большого скопления людей, тщательно соблюдать гигиену, полноценно отдыхать. Медики предлагают проводить ежегодную вакцинацию. Поддержанию иммунитета также способствует активный образ жизни и правильное питание.

Роспотребнадзор предупредил, что на денежных купюрах могут содержаться болезнетворные организмы. Специалисты советуют после каждого контакта с деньгами мыть руки с мылом или протирать их дезинфицирующим средством. Учитывая этот факт, в некоторых странах печать купюр производится на бумаге с антисептическими свойствами, а в Японии банкноты очищают в стиральной машинке при температуре 200 градусов.

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