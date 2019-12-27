Пораженная Собчак раскрыла подробности последних дней жизни Волчек

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Последнее: На всякий случай чиновники начали готовить отчеты об успешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать «слуг народа» большим нагоняем, который Путин им готовит, пишет портал Rusonline. «Косвенно это подтверждается еще и тем, что большая часть послания впервые пройдет в закрытом режиме», – отметили журналисты. По мнению телеграм-канала «Кремлевский безбашенник», предполагаемая социальная ориентированность послания Путина отвечает […]
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