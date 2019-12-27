Меган Маркл и принц Гарри бросили родственника на грани гибели

Первые известия об отъезде супругов появились еще осенью. Но незадолго до их запланированного отъезда случилась беда. Муж королевы Елизаветы II принц Филипп попал в больницу.
Состояние 98-летнего отца принца Чарльза резко ухудшилось. Все члены королевской семьи уже готовились к самому худшему исходу событий.
Тогда обезумевшая от горя королева попросила герцога и герцогиню Сассекских вернуться в Лондон, чтобы быть рядом с больным Филиппом. Но те, в свою очередь, ей отказали.
Елизавета II была шокирована их решением. Когда все узнали об отказе Меган Маркл и принца Чарли, их стали упрекать в малодушии и эгоизме.
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Напомним, недавно стало известно о том, что герцогиня Сассекская урезала свой годовой бюджет на наряды на 155 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. Как писали ранее «Дни.ру», судя по всему, на супругу принца Чарли так повлияли публичные скандалы за расточительство.
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