Меган Маркл и принц Гарри бросили родственника на грани гибели

Первые известия об отъезде супругов появились еще осенью. Но незадолго до их запланированного отъезда случилась беда. Муж королевы Елизаветы II принц Филипп попал в больницу.

Состояние 98-летнего отца принца Чарльза резко ухудшилось. Все члены королевской семьи уже готовились к самому худшему исходу событий.

Тогда обезумевшая от горя королева попросила герцога и герцогиню Сассекских вернуться в Лондон, чтобы быть рядом с больным Филиппом. Но те, в свою очередь, ей отказали.

Елизавета II была шокирована их решением. Когда все узнали об отказе Меган Маркл и принца Чарли, их стали упрекать в малодушии и эгоизме.

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Публикация от Meghan Markle �� (@meghanmarkle_official) 27 Ноя 2019 в 10:58 PST

Напомним, недавно стало известно о том, что герцогиня Сассекская урезала свой годовой бюджет на наряды на 155 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. Как писали ранее «Дни.ру», судя по всему, на супругу принца Чарли так повлияли публичные скандалы за расточительство.

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