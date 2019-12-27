Медики назвали долгое нахождение перед ТВ самым опасным видом отдыха

27.12.2019, 12:21, Разное

Медики из Американской кардиологической ассоциации провели новое исследование, касающееся самого опасного вида отдыха. Они выяснили, что люди, предпочитающие много времени проводить перед ТВ, на 50% подвержены рискам ранних летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты отметили, что в это время пациенты часто увлекаются жирной и соленой едой, а также употребляют много сладостей. Они рекомендуют заменить такой рацион фруктами или овощами, но еще периодически делать разминки.

Новые технологии стали источником проблемы с большим выбором передач, а этот фактор провоцирует развитие ожирения из-за малоподвижного образа жизни. Медики анализировали привычки 3592 добровольцев, после чего заметили, что лица, которые смотрят ТВ больше 4-х часов ежедневно, имеют инсульты и инфаркты, но данный риск снижался, если они кроме отдыха на диване занимались спортом.



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