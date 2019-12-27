Медики назвали долгое нахождение перед ТВ самым опасным видом отдыха

Медики из Американской кардиологической ассоциации провели новое исследование, касающееся самого опасного вида отдыха. Они выяснили, что люди, предпочитающие много времени проводить перед ТВ, на 50% подвержены рискам ранних летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты отметили, что в это время пациенты часто увлекаются жирной и соленой едой, а также употребляют много сладостей. Они рекомендуют заменить такой рацион фруктами или овощами, но еще периодически делать разминки.

Новые технологии стали источником проблемы с большим выбором передач, а этот фактор провоцирует развитие ожирения из-за малоподвижного образа жизни. Медики анализировали привычки 3592 добровольцев, после чего заметили, что лица, которые смотрят ТВ больше 4-х часов ежедневно, имеют инсульты и инфаркты, но данный риск снижался, если они кроме отдыха на диване занимались спортом.

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