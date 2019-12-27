Специалисты Cancer Research UK считают болезненность и опухание живота симптомом рака печени

Специалисты Cancer Research UK считают изменения в состоянии живота симптомом рака печени. Предупреждающим знаком они называют болезненность и опухание этой части тела.

Онкологический процесс, начавшийся в клетках самого органа, получил название первичного рака. Если же очаг возникновения расположен в другом месте, но произошло метастазирование, говорят о вторичном злокачественном поражении самой крупной пищеварительной железы у человека. Расплывчатость симптоматики и проявление признаков уже на поздних стадиях развития заболевания требуют повышенного внимания к изменениям, которые возникают в состоянии живота, особенно в верхней правой его части, где находится печень. Именно этот участок пальпирует доктор при осмотре, определяя наличие болезненности. Отечность определяется визуально, так как растущее новообразование увеличивает пораженный орган, объясняют британские ученые.

Они советуют также обратить особое внимание на резкую потерю веса свыше 5 кг, которая не связана с диетой или изменением образа жизни, потерю аппетита и появление чувства сытости даже после уменьшения размеров порции. Настораживают и кожные проявления в виде зуда, пожелтения. Желтизна присутствует и в области белков глаз. Эти признаки легко определяются и требуют обязательного посещения врача.

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