Составлен ТОП-5 лучших «умных» телевизоров в 2019 году

Телевизоры за последние годы перестали быть просто прибором для просмотра телепередач. Сейчас почти каждый прибор такого типа оборудован технологией SmartTV, дающей возможность пользоваться всеми опциями, присутствующими на смартфоне или планшете. В телевизорах, как бы странно это не звучало, появились собственные операционные системы, рассчитанные на работу со специальными приложениями. Журналисты издания OANews составили перечень лучших SmartTV, доступных на российском рынке в 2019 году.

TCL 50DP600

Компания TCL относительно недавно появилась на рынке электроники, из-за чего еще не успела накрутить стоимость оборудования за бренд. Телевизор модели 50DP600 имеет диагональ в 50 дюймов и массу дополнительных функций. Благодаря режиму HDR картина на экране имеет оптимальный уровень контрастности и полноты цветов. Также прибор получил функцию ScreenMirroring, ранее доступную исключительно на флагманах именитых компаний. Она дает возможность переносить картинку со смартфона или планшета непосредственно на телевизор с помощью беспроводного подключения. Также устройство поддерживает разрешение 4К. Технология Micro Dimming повышает контрастность черных оттенков, из-за чего все темные сегменты картинки выглядят по-настоящему темными. Для удобства работы в телевизор установили модуль Bluetooth, с помощью которого можно будет управлять всеми системами через фирменное приложение. Аналогичная функция доступна и через Wi-Fi. Телевизор полностью оправдывает свою стоимость, имея при этом массу флагманских инновационных функций.

LG 43UM7390PLC



На втором месте рейтинга разместился телевизор LG 43UM7390PLC, имеющий диагональ в 43 дюйма. Его главной особенностью является повышенный угол обзора панели, позволяющий смотреть фильмы и телепередачи с любой стороны. Для большей производительности в телевизор установлен 4-ядерный процессор, ввиду чего он поддерживает простейшие флеш-игры, доступные в магазинах контента. Возможности управлять TV не только привычным пультом, но и голосом является принципиально новой функцией. LG решила использовать для нее нейросеть собственного производства. Также при желании к телевизору можно подключить любой смартфон, работающий на основе операционной системы Android. Само устройство работает на ОС WebOS. Главным отличием системы от остальных является простой интерфейс, ориентированный на телевизоры. Устройство поддерживает разрешение 4К, дополненное программами для повышения качества контента. Недостатком модели можно назвать отсутствие привычного разъема для наушников.

LG OLED 55C9PLA



Данный телевизор работает на основе матрицы OLED. Диагональ дисплея телевизора составляет 55 дюймов. Главным его отличием от других моделей является поддержка технологии Dolby Atmos, которая превращает любой прибор для просмотра видео в полноценный домашний кинотеатр. Специально для геймеров в телевизоре предусмотрены детализация темных участков, сочные цвета, геймплей в формате 4К HDR, быстрый отклик в 1 мс, минимальная задержка ввода 12,9 мс. Также все владельцы устройства получают возможность смотреть 200 каналов даже без подключения антенны. Стоимость телевизора составляет более 45 тысяч рублей, ввиду чего его можно отнести к среднему ценовому сегменту. Обилие технологических инноваций в нем сочетается с элегантным внешним видом, который подойдет к любому интерьеру.

SONY 55XG8596



На четвертом месте разместился представитель серии LED TV, работающий на основе операционной системы Android. Он имеет диагональ в 55 дюймов и массу полезных функций для любителей просмотра фильмов и геймеров. Передача изображения с реалистичными, «живыми» оттенками обеспечивается благодаря уникальной технологии Triluminos Display. Также любителям просмотра фильмов не придется думать о внешней акустике, так как телевизор располагает качественными динамиками. В остальном устройство полностью соответствует требованиям современных пользователей.

Panasonic TX-32FR250K



На пятом месте расположился самый бюджетный вариант, имеющий полноценные флагманские функции. Устройство отличается от аналогов простым интерфейсом операционной системы и наличием массы разъемов для подключения внешних устройств. На мониторе можно воспроизводить множество форматов электронных документов, ролики в высоком качестве и многое другое. При минимальной стоимости телевизор может удовлетворить потребности даже самых придирчивых пользователей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Любителям гигиенических процедур необходимо учесть, что многие специалисты не рекомендуют слишком частое мытье тела и волос. Не будет полезной также и […]