Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке

Запрет российского телеканала касается как эфирного вещания,

так и цифровых и кабельных сетей. «В 2016 году был и вовсе шокирующий

прецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении был

включен телевизор, на котором шла передача «России 24», – пишет в своей колонке

на портале «ПолитНавигатор» политолог Сергей Карпов.

По его словам, Лукашенко держит телевидение под строгим

контролем. Только государство решает какие каналы смотреть можно, а какие

«не рекомендуется». Сейчас в списке разрешенных 269 каналов, среди

которых UA-TV, рассказывающий зрителям об «агрессии» России и

«оккупации» Крыма и Донбасса.

Карпов отмечает, что белорусы могут смотреть российские

каналы, но путем трансляции через белорусские ресурсы. Например,

«Россию-1» представляет белорусский «РТР-Беларусь»,

принадлежащий государству. Под контролем Лукашенко также

«НТВ-Беларусь». —

«Белорусский ОНТ – это в значительной степени

российский «Первый». ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК», —

пояснил эксперт.

Ограничение вещания российских телеканалов возмущает

белорусов. Граждане опубликовали на портале «Удобный город»

онлайн-петицию. Сбор подписей продлится неделю.

"Лукашенко пригрозил забрать у России две трубы "Дружбы".

Бульбохохляцкие мрии…

Не выйдет, при всем его желании. Россия давно выкупила эти трубы и теперь это наша собственность. У Бацьки не было средств на их обслуживание.

Мы платим белорусам только за аренду земли..

— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 25, 2019

Российско-белорусские отношения проходят через непростой

этап. Стороны пытаются согласовать дорожные карты по интеграции, но пока

безуспешно. Александр Лукашенко требует от Москвы новых экономических бонусов,

а Кремль настаивает на сближении законодательства и создании наднациональных

органов власти.

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