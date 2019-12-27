Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке

27.12.2019, 12:19, Разное

Запрет российского телеканала касается как эфирного вещания,
так и цифровых и кабельных сетей. «В 2016 году был и вовсе шокирующий
прецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении был
включен телевизор, на котором шла передача «России 24», – пишет в своей колонке
на портале «ПолитНавигатор» политолог Сергей Карпов.

По его словам, Лукашенко держит телевидение под строгим
контролем. Только государство решает какие каналы смотреть можно, а какие
«не рекомендуется». Сейчас в списке разрешенных 269 каналов, среди
которых UA-TV, рассказывающий зрителям об «агрессии» России и
«оккупации» Крыма и Донбасса.

Карпов отмечает, что белорусы могут смотреть российские
каналы, но путем трансляции через белорусские ресурсы. Например,
«Россию-1» представляет белорусский «РТР-Беларусь»,
принадлежащий государству. Под контролем Лукашенко также
«НТВ-Беларусь». —

«Белорусский ОНТ – это в значительной степени
российский «Первый». ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК», —
пояснил эксперт.

Ограничение вещания российских телеканалов возмущает
белорусов. Граждане опубликовали на портале «Удобный город»
онлайн-петицию. Сбор подписей продлится неделю.

"Лукашенко пригрозил забрать у России две трубы "Дружбы".

Бульбохохляцкие мрии…
Не выйдет, при всем его желании. Россия давно выкупила эти трубы и теперь это наша собственность. У Бацьки не было средств на их обслуживание.
Мы платим белорусам только за аренду земли..

— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 25, 2019

Российско-белорусские отношения проходят через непростой
этап. Стороны пытаются согласовать дорожные карты по интеграции, но пока
безуспешно. Александр Лукашенко требует от Москвы новых экономических бонусов,
а Кремль настаивает на сближении законодательства и создании наднациональных
органов власти.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Любителям гигиенических процедур необходимо учесть, что многие специалисты не рекомендуют слишком частое мытье тела и волос. Не будет полезной также и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика