Лукашенко попался на мерзкой антироссийской выходке

Запрет российского телеканала касается как эфирного вещания,
так и цифровых и кабельных сетей. «В 2016 году был и вовсе шокирующий
прецедент – белорусское придорожное кафе наказали за то, что в помещении был
включен телевизор, на котором шла передача «России 24», – пишет в своей колонке
на портале «ПолитНавигатор» политолог Сергей Карпов.
По его словам, Лукашенко держит телевидение под строгим
контролем. Только государство решает какие каналы смотреть можно, а какие
«не рекомендуется». Сейчас в списке разрешенных 269 каналов, среди
которых UA-TV, рассказывающий зрителям об «агрессии» России и
«оккупации» Крыма и Донбасса.
Карпов отмечает, что белорусы могут смотреть российские
каналы, но путем трансляции через белорусские ресурсы. Например,
«Россию-1» представляет белорусский «РТР-Беларусь»,
принадлежащий государству. Под контролем Лукашенко также
«НТВ-Беларусь». —
«Белорусский ОНТ – это в значительной степени
российский «Первый». ББК – это адаптированный для Белоруссии РБК», —
пояснил эксперт.
Ограничение вещания российских телеканалов возмущает
белорусов. Граждане опубликовали на портале «Удобный город»
онлайн-петицию. Сбор подписей продлится неделю.
"Лукашенко пригрозил забрать у России две трубы "Дружбы".
Бульбохохляцкие мрии…
Не выйдет, при всем его желании. Россия давно выкупила эти трубы и теперь это наша собственность. У Бацьки не было средств на их обслуживание.
Мы платим белорусам только за аренду земли..
— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 25, 2019
Российско-белорусские отношения проходят через непростой
этап. Стороны пытаются согласовать дорожные карты по интеграции, но пока
безуспешно. Александр Лукашенко требует от Москвы новых экономических бонусов,
а Кремль настаивает на сближении законодательства и создании наднациональных
органов власти.
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