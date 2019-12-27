Индия отказалась от МиГ-27

Индийские ВВС официально сняли с вооружения истребители-бомбардировщики МиГ-27 в рамках программы модернизации военной авиации страны.
Как информирует журнал The Times of India, в ходе церемонии прощания в пятницу пилотажная группа в составе семи таких самолетов совершила последний полет над авиабазой Джодхпур в штате Раджастхан на западе страны.
«Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком. Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года (с Пакистаном)», – передает ТАСС заявление индийских ВВС.
Напомним, в марте СМИ сообщили, что истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС Индии разбился рядом с городом Джодхпур в штате Раджастан на северо-западе страны. Аналогичный инцидент произошел в феврале – тогда МиГ-27 потерпел крушение в Раджастане во время тренировочного полета.
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