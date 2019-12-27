Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году

Ракетно-космическая отрасль РФ «находится в непростой ситуации», ее единственным достижением в уходящем году стала безаварийность пусков, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Безусловно, в течение текущего года было много критических высказываний в сторону руководства и отрасли в целом. Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Скажем, среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации», – сказал Борисов в интервью «России 24».

Он также указал, что РФ в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков. «Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%. Причины разные, в том числе и недостатки в организации работы», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, оказалось сорвано запланированное обновление военной спутниковой группировки. По указанию президента Владимира Путина в этой связи создана спецкомиссия.

В начале года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о плане на 45 пусков, но к концу года Роскосмос сообщил, что выполнено 25 стартов.

Кроме того, Борисов заявил, что строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в Амурской области выполнено всего на 30%. «Первый этап строительства: из 19 объектов введено только 6. Порядка 20 млрд рублей не освоено», – сказал он, передает ТАСС.

В середине декабря Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном.





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