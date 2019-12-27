Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году

Ракетно-космическая отрасль РФ «находится в непростой ситуации», ее единственным достижением в уходящем году стала безаварийность пусков, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Безусловно, в течение текущего года было много критических высказываний в сторону руководства и отрасли в целом. Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Скажем, среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации», – сказал Борисов в интервью «России 24».
Он также указал, что РФ в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков. «Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%. Причины разные, в том числе и недостатки в организации работы», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, оказалось сорвано запланированное обновление военной спутниковой группировки. По указанию президента Владимира Путина в этой связи создана спецкомиссия.
В начале года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о плане на 45 пусков, но к концу года Роскосмос сообщил, что выполнено 25 стартов.
Кроме того, Борисов заявил, что строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в Амурской области выполнено всего на 30%. «Первый этап строительства: из 19 объектов введено только 6. Порядка 20 млрд рублей не освоено», – сказал он, передает ТАСС.
В середине декабря Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Любителям гигиенических процедур необходимо учесть, что многие специалисты не рекомендуют слишком частое мытье тела и волос. Не будет полезной также и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Невероятное кумовство и взяточничество (с) / 28 ноября
- Ирина Старшенбаум призналась, что отказалась от скандальной роли в фильме «Текст» из-за Александра Петрова / 25 декабря
- Странное исчезновение Крис Кремерс и Лизанны Фрон / 26 ноября
- «Все! Уже чисто»: Пугачева проконтролировала уборку шестилетних Лизы и Гарри / 26 ноября
- В аэропортах Москвы задержали полсотни граждан Израиля / 19 декабря
- Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro / 25 ноября
- Эксперты рассказали, что подарить воспитателю детского сада на Новый год / 16 декабря
- Плющенко променял Рудковскую на телку / 24 ноября