38-летняя украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Снимком новрожденного поделился в Facebook его отец, муж исполнительницы, советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов.
«Наконец-то… Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце с первого взгляда. Натали, извини. Я первый раз вижу эту девчонку, но я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи. Она воплощение чистоты, она — это подарок с небес. Правда, пока еще слегка плаксивая», – написал он.
#Особенная_ночь…Наконец-то… Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце — с первого…
Posted by Евгений Терехов on Neljapäev, 26. detsember 2019
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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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