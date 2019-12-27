Количество жертв авиакатастрофы в Казахстане увеличилось до 15

27.12.2019, 12:18, Новости дня

Число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек. Об этом сообщил руководитель Управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает Tengrinews.kz.

«На месте погибли 14 человек. Один человек скончался в городской клинической больнице № 4», –сказал он. 

По словам чиновника, в больницы бригадами скорой помощи доставлено 66 человек, 50 из них были госпитализированы. Состояние шестерых крайне тяжелое. 

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, причинами авиакатастрофы могли стать техническая неисправность или ошибка пилотов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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