Компания Suzuki в 2019 году увеличила продажи в РФ на 25%

Японский автомобильный бренд Suzuki сообщил о намерении реализовать в РФ до конца года около 7600 машин.

В российском офисе компании указали, что за текущий год уровень спроса на технику Suzuki увеличился на 25 процентов. Кроме того, производителю удалось увеличить долю марки до 0,43 процента по сравнению с прошлым годом. Способствовало повышению продаж поступление новых моделей на российский рынок. В марте появился обновленный кроссовер Suzuki Vitara, пользующийся высоким спросом.

Также летом местные покупатели смогли приобрести лимитированную модификацию кроссовера SX4 Tabi. Ранее представители марки указали, что за последние 4 месяца в РФ удалось продать свыше 390 автомобилей.

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