Наплевавший на развод муж Пелагеи ушел в отрыв с друзьями

Который день Сеть лихорадит из-за заявления певицы Пелагеи.

Артистка рассказала, что разводится с мужем хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.

Признаться артистку вынудили опубликованные в СМИ фото. На

снимках супруг вокалистки запечатлен с пышногрудой блондинкой. Ходят слухи, что

разлучницей стала некая Мария Гончар – дочь очень богатых родителей. Поговаривают,

что Пелагея была лично знакома с соперницей.

Сам Иван Телегин шумиху в Интернете не комментирует. В личном

«Инстаграм» он как ни в чем не бывало публикует снимки с праздничных

мероприятий. Спортсмен ушел в отрыв в компании друзей-хоккеистов.

Содеется впечатление,

что пока еще мужу певицы Пелагеи глубоко плевать на то, что подумают о нем

люди. Говорят, Телегин даже не пытался скрывать романы на стороне.

Отметим, что пикантности ситуации добавляет тот факт, что

певица Пелагея когда-то сама увела Ивана Телегина из семьи. Более того, вокалистка

знала, что гражданская супруга спортсмена носит под сердцем ребенка, но даже

это ее не остановило. Кроме того, артистка была знакома с сожительницей Ивана.

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Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 26 Дек 2019 в 2:31 PST

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