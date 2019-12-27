Наплевавший на развод муж Пелагеи ушел в отрыв с друзьями

Который день Сеть лихорадит из-за заявления певицы Пелагеи.
Артистка рассказала, что разводится с мужем хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.
Признаться артистку вынудили опубликованные в СМИ фото. На
снимках супруг вокалистки запечатлен с пышногрудой блондинкой. Ходят слухи, что
разлучницей стала некая Мария Гончар – дочь очень богатых родителей. Поговаривают,
что Пелагея была лично знакома с соперницей.
Сам Иван Телегин шумиху в Интернете не комментирует. В личном
«Инстаграм» он как ни в чем не бывало публикует снимки с праздничных
мероприятий. Спортсмен ушел в отрыв в компании друзей-хоккеистов.
Содеется впечатление,
что пока еще мужу певицы Пелагеи глубоко плевать на то, что подумают о нем
люди. Говорят, Телегин даже не пытался скрывать романы на стороне.
Отметим, что пикантности ситуации добавляет тот факт, что
певица Пелагея когда-то сама увела Ивана Телегина из семьи. Более того, вокалистка
знала, что гражданская супруга спортсмена носит под сердцем ребенка, но даже
это ее не остановило. Кроме того, артистка была знакома с сожительницей Ивана.
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