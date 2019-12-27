Захарова станцевала со своим заместителем на корпоративе в МИД

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова открыла новогодний корпоратив во внешнеполитическом ведомстве зажигательным танцем со своим заместителем.
«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив» департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем – ударно отдыхаем!» – написала Захарова в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, в мае 2016 года Захарова станцевала калинку на приеме в рамках саммита РФ – АСЕАН.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Любителям гигиенических процедур необходимо учесть, что многие специалисты не рекомендуют слишком частое мытье тела и волос. Не будет полезной также и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Великобритания задержала судно с крымчанами на борту / 30 ноября
- Джедаи не умирают / 22 декабря
- Роспотребнадзор назвал бумажные купюры «рассадником инфекций» / 27 декабря
- «Ни на что не намекаю»: Цимбалюк предупредил Путина о роковой расплате за Крымский мост / 24 декабря
- Отказались вызвать скорую: работники McDonald’s выгнали мужчину с обморожением / 23 декабря
- Наука: Смартфон стал важной причиной ушибов, сотрясений и рваных ран лица / 8 декабря
- Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, принц Эндрю и другие на рождественской службе в Сандрингеме / 25 декабря
- Мнение: «Отношения становились все теплей и ближе» / 18 марта