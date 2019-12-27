Захарова станцевала со своим заместителем на корпоративе в МИД

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова открыла новогодний корпоратив во внешнеполитическом ведомстве зажигательным танцем со своим заместителем.

«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив» департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем – ударно отдыхаем!» – написала Захарова в Instagram.

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Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) 26 Дек 2019 в 9:43 PST

Напомним, в мае 2016 года Захарова станцевала калинку на приеме в рамках саммита РФ – АСЕАН.

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