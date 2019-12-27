Клум впервые показала архивное видео танца с Каулитцем в день помолвки

Немецкая модель Хайди Клум разместила в Instagram видео, снятое на вечеринке по случаю помолвки с музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.
В ролике пара танцует и целуется.
«Я сказала «да» год назад. Моя рука в твоей. Мы желаем вам счастливого Рождества», –написала она.
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Heute vor einem Jahr habe ich Ja gesagt. Meine Hand in Deiner. Frohe Weihnachten wünschen wir. * #verlobung #loveislove #home #familie
Роман Хайди Клум и Тома Каулитца начался весной 2018 года.
5 августа Клум показала свадебные снимки.Она старше своего мужа на 16 лет: сейчас ей 46, Каулитцу – 30.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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