Клум впервые показала архивное видео танца с Каулитцем в день помолвки

Немецкая модель Хайди Клум разместила в Instagram видео, снятое на вечеринке по случаю помолвки с музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

В ролике пара танцует и целуется.

«Я сказала «да» год назад. Моя рука в твоей. Мы желаем вам счастливого Рождества», –написала она.

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Heute vor einem Jahr habe ich Ja gesagt. Meine Hand in Deiner. Frohe Weihnachten wünschen wir. * #verlobung #loveislove #home #familie

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 24 Дек 2019 в 6:29 PST

Роман Хайди Клум и Тома Каулитца начался весной 2018 года.

5 августа Клум показала свадебные снимки.Она старше своего мужа на 16 лет: сейчас ей 46, Каулитцу – 30.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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