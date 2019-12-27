Угрозы жизни украинцам, попавшим в авиакатастрофу возле Алматы, нет – консул Украины в Казахстане

Угрозы жизни двум украинцам, которые находились на борту самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение сегодня утром недалеко от аэропорта в Алматы, нет. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил консул Украины в Казахстане Иван Алмаши.

«Нам известно о пострадавших в авиакатастрофе. Это два гражданина Украины. Одному 28 лет, второму – 29. Они приезжали к своим родственникам в Алмату. И теперь собирались возвращаться в Украину, но попали в эту авиакатастрофу. Они живы, сейчас находятся в больнице. Там их проведал наш представитель. У них диагностировали переломы позвонков: третьего и седьмого; третьего и восьмого. Но без нарушения кровоснабжения мозга. Поэтому, несмотря на полученные травмы, угрозы их жизни нет. Можно сказать, что для наших граждан еще хорошо все обошлось – без жертв. На контакте с ними близкие и родственники, они уже тоже в больнице», – отметил консул.

По его словам, пострадавшие украинцы, как минимум, неделю будут оставаться в больнице.

«В связи с трагедией посольство уже направило ноту Министерству иностранных дел Казахстана. Мы продолжаем отслеживать ситуацию дальше. Также поддерживаем связь с главным доктором, который лечит наших граждан. То есть ситуация полностью под контролем. Слава Богу, все нормально. Конечно, около недели пострадавшие украинцы будут проходить дополнительно обследование. А дальше – посмотрим», – подчеркнул Алмаши.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Медики назвали шесть распространенных ошибок, связанных с приемом душа. Часто следование неправильным привычкам приводит к нарушению здоровья. Любителям гигиенических процедур необходимо учесть, что многие специалисты не рекомендуют слишком частое мытье тела и волос. Не будет полезной также и […]