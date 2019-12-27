Кондуктор выгнал школьницу из автобуса на мороз

В Новосибирске кондуктор выгнал из автобуса десятилетнюю девочку. Школьница оказалась одна на морозе в темное время суток.
По данным телеканала «360», кондуктор высадил ребенка из-за отсутствия справки школьника. Мать девочки была возмущена случившемся. «По правилам кондуктор имеет право просить предъявить справку, но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре?» – удивилась женщина.
Работника автобуса, выгнавшего ребенка, быстро нашли. Как передает портал «Новосибирск Онлайн», инцидент произошел в первый день его работы. Мужчину отстранили от должности.
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