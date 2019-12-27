Песков выразил уверенность в выводах экспертов по трагедии в Магнитогорске

Причиной трагедии в Магнитогорске год назад стал взрыв газа, другая информация не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков указал, что причиной трагедии в Магнитогорске 31 декабря 2018 года «стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, темы для обсуждения», передает ТАСС.

«Сразу (после трагедии) эксперты вынесли вердикт, экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем иным, кроме слухов и не соответствуют действительности», – сказал Песков, отвечая на вопрос о существующем мнении, что причиной мог быть теракт.

Тем временем президент Владимир Путин поздравил главу МЧС Евгения Зиничева и личный состав МЧС с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря. «Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Хочу пожелать вам и всему личному составу успехов», – сказал Путин, передает ТАСС.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома. Погибли 39 человек, среди них шестеро детей. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и ребенок, находившийся под завалами 35 часов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как показал мониторинг резюме, размещенных на портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru), примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства, при этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщили в ведомстве. Как говорится в сообщении на сайте Роструда, дальше по […]