Песков выразил уверенность в выводах экспертов по трагедии в Магнитогорске

Причиной трагедии в Магнитогорске год назад стал взрыв газа, другая информация не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что причиной трагедии в Магнитогорске 31 декабря 2018 года «стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, темы для обсуждения», передает ТАСС.
«Сразу (после трагедии) эксперты вынесли вердикт, экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем иным, кроме слухов и не соответствуют действительности», – сказал Песков, отвечая на вопрос о существующем мнении, что причиной мог быть теракт.
Тем временем президент Владимир Путин поздравил главу МЧС Евгения Зиничева и личный состав МЧС с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря. «Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Хочу пожелать вам и всему личному составу успехов», – сказал Путин, передает ТАСС.
Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома. Погибли 39 человек, среди них шестеро детей. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и ребенок, находившийся под завалами 35 часов.
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