Медики рассказали об особенностях питания при повышенном уровне холестерина. Специалисты рекомендуют позаботиться о том, чтобы в рационе присутствовали по большей части растительные жиры.

Повышение уровня холестерина в основном происходит из-за неправильно подобранного меню: высокая калорийность, большое количество жиров животного происхождения и рафинированных углеводов. Помимо этого может наблюдаться повышение свертываемости крови, что негативно влияет на здоровье всего организма и может привести к артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и других патологий сердечно-сосудистой системы.

Чтобы предотвратить эти опасные последствия медики рекомендуют обратить внимание на свой рацион питания. Следует ограничить употребление жиров до 50-70 г в сутки, при этом они должны составить не более 30% от общей калорийности. При этом не менее половины из них должны быть растительного происхождения. 11-13% отводится для белковой пищи. Остальную часть рациона занимает углеводная составляющая. Полезно снизить потребление соли до 3-5 г в сутки, а объем выпитой воды не должен быть меньше 1,5 литров. Медики рекомендуют питаться дробно, 5-6 раз в сутки, но при этом самый поздний прием пищи должен быть не менее чем за два часа до сна. Такие продукты, как орехи, растительные масла, фрукты, отрубной хлеб, морепродукты, шиповник, яблоки, апельсины, черная смородина, чернослив, курага, гречневая и пшенная каши, морская капуста, отруби, помогут разнообразить рацион и принесут пользу здоровью.

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