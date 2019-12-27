В Венгрии родился ребенок с седыми волосами

27.12.2019, 12:04, Разное

В Венгрии родился ребенок с седыми волосами. Медики детально исследовали здоровье малыша и заключили, что он полностью здоров.
В одной венгерской семье родился необычный малыш. Он удивил родителей и персонал роддома густыми серебристо-седыми локонами. Обычно дети рождаются с небольшим пушком на голове или даже лысыми. Чаще всего первородные волосы темного цвета. Затем они сменяются на «взрослые» в течение трех-четырех месяцев.

Учитывая оттенок и густоту шевелюры, врачи провели детальное обследование здоровья малыша. Они подозревали, что у него альбинизм. При данной патологии наблюдается снижение концентрации меланина, который отвечает за пигментацию кожи и волос. Такие люди больше подвержены влиянию солнца и риску онкологических заболеваний. Во время беременности каких-либо патологий выявлено не было. После всех необходимых исследований специалисты установили, что ребенок полностью здоров. Медики предполагают, что необычный цвет волос в последствии изменится.

Врачи пришли к мнению, что эти изменения в организме ребенка произошли из-за гормонального фона. Еще одной из причин называют генетическую предрасположенность. Фотографии малыша недавно появились в Сети.



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