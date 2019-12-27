В Венгрии родился ребенок с седыми волосами. Медики детально исследовали здоровье малыша и заключили, что он полностью здоров.
В одной венгерской семье родился необычный малыш. Он удивил родителей и персонал роддома густыми серебристо-седыми локонами. Обычно дети рождаются с небольшим пушком на голове или даже лысыми. Чаще всего первородные волосы темного цвета. Затем они сменяются на «взрослые» в течение трех-четырех месяцев.
Учитывая оттенок и густоту шевелюры, врачи провели детальное обследование здоровья малыша. Они подозревали, что у него альбинизм. При данной патологии наблюдается снижение концентрации меланина, который отвечает за пигментацию кожи и волос. Такие люди больше подвержены влиянию солнца и риску онкологических заболеваний. Во время беременности каких-либо патологий выявлено не было. После всех необходимых исследований специалисты установили, что ребенок полностью здоров. Медики предполагают, что необычный цвет волос в последствии изменится.
Врачи пришли к мнению, что эти изменения в организме ребенка произошли из-за гормонального фона. Еще одной из причин называют генетическую предрасположенность. Фотографии малыша недавно появились в Сети.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Как показал мониторинг резюме, размещенных на портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru), примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства, при этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщили в ведомстве. Как говорится в сообщении на сайте Роструда, дальше по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Париже мы никому ничего не должны. И тем более – идти на шаги, которые не соответствуют нашим национальным интересам / 9 декабря
- Автоновости: ГИБДД: российские такси становятся смертельно опасными / 3 декабря
- Милованов о партиях, выступающих против продажи земли: Часть из этих сил получает финансирование от «теневого» рынка земли / 24 декабря
- Студент-иностранец напал на заксобрание Челябинской области / 29 ноября
- Макрон на фоне протестов отказался от президентской пенсии / 22 декабря
- Названы сроки изменений правил экзамена на водительские права / 24 декабря
- France info — в Тунисе для борьбы с насилием ввели половое воспитание с детского сада / 25 ноября
- Один погибший, трое пострадавших. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Запорожской области / 23 декабря