Экстрасенс Александр Кинжинов предсказал Диме Билану женитьбу на иностранке и рождение сына

Известный отечественный эстрадный исполнитель и киноактёр Дима Билан к 38-и годам построил успешную карьеру, а вот в личной жизни по-прежнему остаётся одиноким. Экстрасенс Александр Кинжинов предсказывает, что в будущем певец создаст семью, женившись, скорее всего, на иностранке, а также у него может родиться сын.
Дима Билан крайне редко делится подробностями личной жизни, что, вероятно, и провоцирует вокруг него множество слухов и предположений. Некоторые считают, что отсутствие возлюбленной указывает на нетрадиционную сексуальную ориентацию артиста, но при этом сам он недавно удивил поклонников рассказом о «потерянной избраннице и двух детях». Участник мистик-шоу «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов озвучил прогноз относительно будущего Билана. Так, в карьере его ожидает стабильность, то есть, резких падений или взлётов быть не должно.
Относительно любви в жизни знаменитости экстрасенс говорит, что она есть в его судьбе. Свою «вторую половинку» Дима Билан встретит в течение ближайшего десятилетия и именно с ней создаст семью. Кто станет супругой певца — пока определить невозможно, но Кинжинов склоняется к мнению, что она будет родом не из России. Отцом Билан тоже станет, причём, по прогнозам, у него родится сын, о чём мечтают большинство мужчин.
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