Москвичей напугали «барической пилой» на праздники

«Барическая пила», или резкие перепады давления придут в Москву к 31 декабря и продержатся первые дни 2020 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Барическая пила» – это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким. Именно такая погода ожидается к Новому году. Она наблюдается в последние дни сейчас и продолжится в ближайшие дни, включая новогодние праздники», – цитирует РИА «Новости» Синенкова.

По его словам, для такой погоды характерны небольшие понижения температуры, затем – резкое непродолжительное повышение температуры на сутки или двое, после – вновь понижение.

«Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается к верху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимается и атмосферное давление и температура», – объяснил он.

Синенков сообщил, что в субботу в Москве ожидается температура от 0 до минус 2 градусов, в воскресенье – минус 4 – минус 5 градусов, а в понедельник, в ночь на вторник, температура вновь повысится до положительных значений: до плюс 1 – плюс 2 градусов.

«Мы ожидаем, что температура повысится в ночь на вторник, на 31 число. 31 декабря температура будет положительная. 1 числа уже отрицательная, но ненадолго, буквально на 2 или 3 дня. Затем снова подходит циклон и тёплая воздушная масса. Тепло тоже, что называется, прорвется вверх», Синенков сказал он.

По его словам, «конца этому процессу в погоде не просматривается».

«В первые дни нового года вот такая вот стабильная нестабильность – она сохранится. То есть это чередование небольшого мороза и оттепелей», Синенков подытожил ведущий специалист «Фобос».

Напомним, в среду заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила, что в середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями и составит 748 мм ртутного столба, при этом на прошлой неделе на графиках наблюдался так называемый климатический зуб.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что рассказы о «барической пиле» являются пугающей выдумкой, при желании таких можно придумать очень много, но не стоит.





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