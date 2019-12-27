Глава РУСАДА отправил ВАДА письмо о несогласии с решением исполкома

27.12.2019, 11:58, Новости дня

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил в Международное антидопинговое агентство (ВАДА) не только решение о несогласии с вердиктом исполкома агентства, но и письмо, в котором выразил свою позицию.

«Решение отправлено. К пакету документов также приложил письмо с собственной позицией по данному вопросу», – сообщил Ганус РИА «Новости».

Ранее наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. 



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