Опубликованы фотографии обновленного лифтбэка Kia Stinger

Обновленный южнокорейский лифтбэк Kia Stinger удалось обнаружить во время дорожных испытаний на местных дорогах.

По фотографиям не составит труда определить спортивную принадлежность модели новой генерации. Производитель пока не снимает защитный камуфляж с тестируемой модели. Также покупателям на местном рынке уже доступна рестайлинговая версия, которая получила более современный дизайн кузова и улучшенные параметры.

В свою очередь, производитель пока умалчивает подробности о новой модели. На российском рынке доступна актуальная версия лифтбэка Kia Stinger, который предложен с двумя вариантами моторов до 370 л.с. мощности. В базовой версии цена составила 2,74 млн рублей.

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