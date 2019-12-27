Cadillac представил новинки для российского рынка

Американская компания Cadillac объявила о выпуске на российском рынке двух новых кроссоверов.

Появление данных моделей состоялось в рамках мероприятия Cadillac Christmas Tour, на котором анонсировали выход паркетников. Таким образом, местные клиенты в скором времени смогут выбрать кроссоверы Cadillac XT5 и XT6, которые отличаются дизайном, а также новыми опциями. Модель Cadillac XT5 получила стильную радиаторную решетку, новые бампера и светодиодную оптику. Автомобиль оснащен 2-литровым агрегатом с мощностью 200 л.с.

Что касается второй модели, то она обладает просторным салоном на семь мест, а также расширенными опциями безопасности. Также заявлено, что к весне 2020 года автомобили поступят в продажу.

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