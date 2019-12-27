Лавров назвал конечные сроки обсуждения договора по СНВ-3

Предельных сроков для продления договора о СНВ-3 нет, однако необходимо все завершить до 5 февраля 2021 года, времени не так много, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «предельные сроки в отношении продления не установлены, но процесс необходимо будет завершить до истечения срока действия Договора 5 февраля 2021 года», передает РИА «Новости».
Он указал, что это «предполагает не только достижение договоренности с американцами, но и проведение определенных процедур в Федеральном Собрании, поскольку речь пойдет о внесении изменений в Федеральный Закон №1 от 28 января 2011 года о ратификации ДСНВ».
«Так что времени остается не так уж много», – резюмировал министр.
Он подчеркнул, что продление договора дало бы выигрыш во времени, которое можно было бы использовать для рассмотрения вопроса о подходах к возможным формам и методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.
«США пока не прояснили свою позицию по вопросу о продлении ДСНВ. Тем не менее, говорить о каких-либо других сценариях считаю преждевременным», – добавил глава МИД.
Лавров подчеркнул, что РФ выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий, этот подход был сформулирован главой государства Владимиром Путиным.
Ранее министр заявил, что Москва и Вашингтон должны договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), чтобы успокоить международное сообщество.
До этого Москва предложила Вашингтону любые варианты продления СНВ-3.
Между тем у РФ возникли вопросы к США по соблюдению СНВ-3.
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