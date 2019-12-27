В Черногории принят закон, передающий в собственность государства церковные объекты. Священники протестуют по всей стране

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории ночью 27 декабря приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Он вызвал большие споры в стране: из-за него по всей Черногории последние месяцы проходили массовые протесты, а также были задержаны несколько оппозиционных депутатов от Демократического фронта. Они во время ночного заседания напали на спикера парламента Ивана Брайовича, и в резких выражениях потребовали от него немедленно прекратить обсуждение законопроекта, а также несколько раз оскорбили его и других депутатов от правящей партии. Спикер вызвал полицию, которая приехала в парламент и вывела из зала недовольных депутатов.

Всего в парламенте 27 декабря задержали от 22 до 24 человек. В самом здании в момент принятия закона распылили слезоточивый газ.

Основные протесты были инициированы Сербской православной церковью. Ее священники оспаривают пункт, который предусматривает передачу в собственность Черногорского государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если у церковников нет доказательств собственности религиозного сообщества на эти объекты.

Представители Сербской церкви заявили, что Черногория пытается лишить ее нескольких средневековых монастырей, и пригрозили разрывом отношений между двумя соседними странами. Черногорско-приморская митрополия Сербской православной церкви после принятия закона выпустила заявление, в котором сказано, что закон уже вызвал «небывалый раскол и ненависть в обществе» и приведет к «ситуации, в которой никому не будет хорошо».

В Подгорице, Будве и других городах Черногории в течение всего времени обсуждения закона в парламенте проходили акции протеста. Протестующие в Никшиче заблокировали туннель Будос по дороге в Подгорицу. Сотни сторонников оппозиции блокировали дороги и выезды из городов Подгорицы, Берана, Биело-Поле, Будвы, Никшича, Бара, Тивата и Герцега-Нови, а недовольные законом священники несколько раз пытались попасть в здание парламента, чтобы высказаться против закона.

При этом президент Мило Джуканович отдельно попросил полицию не применять силу для разгона протестов. Он также заявил, что закон разрабатывался с 2014 года, соответствует Конституции и ни при каких условиях отозван не будет.

«Никто не захватывает церковную собственность, ничего не похищает», – заверял в связи с принятием закона спикер парламента Черногории Иван Брайович. Недовольным он посоветовал решать вопрос политическими методами: «Если вы придете к власти и будете иметь большинство, вы примете некоторые другие законы», – пояснил он.

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