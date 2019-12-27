Медики: Неопытные водители чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы

Медики выяснили, что неопытные водители чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они провели исследование по этому вопросу и разработали рекомендации для профилактики развития патологии.
Водители, которые редко пользуются автомобилем, а также имеющие малый стаж вождения на дороге, испытывают сильнейший стресс. Данный фактор негативно влияет на состояние органов сердечно-сосудистой системы. Медики решили найти способ снизить вредное воздействие от переживаний, которые испытывают неопытные автолюбители. Для этого они провели исследование, в ходе которого молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, садившихся за руль не чаще двух раз в неделю, имеющих стаж вождения от 1-7 лет, попросили проехаться по оживленной улице на чужом автомобиле. Их маршрут составил около 3 километров. В первый день поездки в салоне должна была быть полная тишина, а во второй день эксперимента следовало включить инструментальную музыку. Состояние участников исследования постоянно контролировалось с помощью специальных приборов. Результаты показали, что в случае, когда поездка сопровождалась музыкой, подопытные испытывали меньший уровень стресса.
Инструментальная музыка часто применяется в арт-терапии, психотерапии и психологической коррекции. Научно доказано, что этот метод может оказывать позитивное влияние на иммунитет и улучшать обмен веществ.
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