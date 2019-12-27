Эксперты «Авито» выяснили, что мужчины больше женщин хотят влюбиться в новом году

Эксперты интернет-сервиса «Авито» в ходе исследования выяснили, что на 8% мужчины больше женщин хотят влюбиться в новом году. О результатах проводимого опроса пишет «Слово и Дело», ссылаясь на РИА Новости.
Вместе с тем анкетирование показало желание свыше половины россиян сохранить прежние отношения, хотя и здесь небольшое преимущество в 1% остается у представителей мужской части общества. О своей готовности вступить в брак заявили 8% респондентов-мужчин, на 3% больше женщин хотели бы получить статус «Замужем». Готовность стать родителями высказали 14% россиянок, мечтают об отцовстве только 11% из числа опрошенных. Две трети жителей РФ признаются в отсутствии кардинальных изменений в личной жизни в 2019 году. Почти такое же количество 74% не поменяли автомобиль, чуть больше половины 52% продолжают трудиться на прежнем месте, а 46% не стали хозяевами новой недвижимости.
При выборе виртуальных подарков преобладают те, которые не покупаются за деньги, и 13% российских граждан желают близким в наступающем году здоровья, 9% хотели бы иметь более внушительный кошелек, также 7% мечтают о материальных ценностях в виде машины или квартиры. В опросе приняли участие две с половиной тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось с 15 по 20 декабря 2019 года.
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